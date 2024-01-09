Пазюк Яков Дмитриев
Место рождения
Дата рождения21.11.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.11.1851 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Рождение
21.11.1851 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Рождение ребёнка
02.02.1890 ст.
Сын: Пазюк Семен Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно