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Пазюк Яков Дмитриев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.11.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.11.1851 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Рождение
21.11.1851 ст.

Отец: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать: Агафья Мартынова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.02.1890 ст.

Сын: Пазюк Семен Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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