Мартынов Борис Федорович 20.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынов Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Лунёв Федор Семенович

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Сёмина) Александра Васильевна

Ивантеевка, пушкинский район, московская область
Смерть
Неизвестно

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