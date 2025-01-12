Мартынов Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Лунёв Федор Семенович
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Сёмина) Александра Васильевна
Ивантеевка, пушкинский район, московская область
Смерть
Неизвестно