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Голубев Григорий Кузьмич

Место рождения

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1883 ст.

Отец: Голубев Кузьма Егорович

Мать: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. страница 20 запись 3 Восприемник: той же волости деревни Михалкова крестьянин Федосей Филипов
Бракосочетание
16.09.1901 ст.

Жена: Голубева Домника Александровна

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы.
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Дочь: Голубева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Голубева Домника Александровна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 145 запись 6
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.

Сын: Голубев Вениамин Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Домника Александровна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 227 запись 30 Восприемник: той же волости деревни Юрьевского крестьянин Иван Платонов Комаров
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.

Сын: Голубев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Домника Александровна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1918 годы. Страница 38 запись 21 Восприемник: той же волости с. Красное на Сити крестьянин Василий Иванов Варламов
Смерть
Неизвестно
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