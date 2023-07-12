Бурнашов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: Бурнашов Евгений

Мать: Бурнашова Валерия

Рождение ребёнка
04.05.2008

Дочь: Бурнашова Элина

Мать ребёнка: Бурнашова Арина

Рождение ребёнка
14.09.2011

Сын: Бурнашов Илья

Мать ребёнка: Бурнашова Арина

Рождение ребёнка
25.10.2022

Сын: Бурнашов Алан

Мать ребёнка: Бурнашова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнашова Арина

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