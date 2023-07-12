Бурнашов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984
Отец: Бурнашов Евгений
Мать: Бурнашова Валерия
Рождение ребёнка
04.05.2008
Дочь: Бурнашова Элина
Мать ребёнка: Бурнашова Арина
Рождение ребёнка
14.09.2011
Сын: Бурнашов Илья
Мать ребёнка: Бурнашова Арина
Рождение ребёнка
25.10.2022
Сын: Бурнашов Алан
Мать ребёнка: Бурнашова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурнашова Арина