Тимоничев Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничев Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Тимоничев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Тимоничев Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
19.11.1897

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Тимоничев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Тимоничев Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимоничев Пётр Тихонович

Смерть
Неизвестно
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