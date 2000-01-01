Тимоничев Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Тимоничев Стефан Петрович
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
29.03.1895
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1897
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
10.01.1905
Сын: Тимоничев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.06.1909
Сын: Тимоничев Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Тимоничев Пётр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно