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Давыдов Александр Авессаломович

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

24.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1939

Отец: Давыдов Авессалом Давыдович

Мать: Анисимова (Анисимова) Адасо Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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