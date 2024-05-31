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Полякова Марфа Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Между 1743 и 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Поляков Никита

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1743 и 1789

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