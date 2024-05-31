Полякова Марфа Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиМежду 1743 и 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740
Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Поляков Никита
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван
Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1743 и 1789