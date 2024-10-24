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Акулина Варфоломеевна

Место рождения

Поганкино, приход Аполье

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1875

Муж: Илья Иванович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1882

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1884

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Георгий Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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