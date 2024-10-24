Акулина Варфоломеевна
Место рожденияПоганкино, приход Аполье
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875
Муж: Илья Иванович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1877
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1882
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1884
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Георгий Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Смерть
Неизвестно