Свиридова (Карпова) Устинья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Аксинья Егоровна
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Свиридов Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1829 ст.
Сын: Свиридов Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/1cd4381f-9243-46c5-8ce7-d3dc72be32a8/74 восприемник зауряд-сотник Трофим Алаев
Бракосочетание
13.10.1831 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/c99a868a-0f5b-4bad-b66d-a6ceac7b3107/69