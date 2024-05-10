Свиридова (Карпова) Устинья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Карпова) Устинья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Аксинья Егоровна

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Свиридов Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.01.1829 ст.

Сын: Свиридов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1cd4381f-9243-46c5-8ce7-d3dc72be32a8/74 восприемник зауряд-сотник Трофим Алаев
Бракосочетание
13.10.1831 ст.

Муж: Свиридов Егор Михайлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/c99a868a-0f5b-4bad-b66d-a6ceac7b3107/69
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