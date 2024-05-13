(Грекова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Греков Иван Васильевич
Мать: (Грекова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Греков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Ростислав Платонович
Отец ребёнка: Греков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грекова) Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Греков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Греков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Константин Платоновичи
Отец ребёнка: Греков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грекова) Ксения Платоновны
Отец ребёнка: Греков Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Греков Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск
Смерть
Неизвестно