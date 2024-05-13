(Грекова) Елена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Грекова) Елена Ивановна

(Грекова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Греков Иван Васильевич

Мать: (Грекова) Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Леонид Платонович

Отец ребёнка: Греков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Ростислав Платонович

Отец ребёнка: Греков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грекова) Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Греков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Илья Платонович

Отец ребёнка: Греков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Константин Платоновичи

Отец ребёнка: Греков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грекова) Ксения Платоновны

Отец ребёнка: Греков Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Греков Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.