Смирнов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1934
Дата смерти26.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1934
Рождение ребёнка
07.02.1961
Дочь: Черкашина Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.1965
Сын: Смирнов Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Андреевна
Смерть
26.09.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область