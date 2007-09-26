Смирнов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Вячеслав Михайлович

Смирнов Вячеслав Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1934

Дата смерти

26.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1934

Отец: Смирнов Михаил Дмитриевич

Мать: Смирнова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.1961

Дочь: Черкашина Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
23.08.1965

Сын: Смирнов Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Андреевна

Смерть
26.09.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close