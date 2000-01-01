Карцева (Початкова) Мотрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Початков Николай
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карцев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карцев Алексей
Отец ребёнка: Карцев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карцев Павел
Отец ребёнка: Карцев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карцев Евгений
Отец ребёнка: Карцев Трофим
Смерть
Неизвестно