Карцева (Початкова) Мотрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева (Початкова) Мотрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Початков Николай

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Алексей

Отец ребёнка: Карцев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Павел

Отец ребёнка: Карцев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Евгений

Отец ребёнка: Карцев Трофим

Смерть
Неизвестно
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