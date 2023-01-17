Дьяченко (Шевцова) Александра Косьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Шевцова) Александра Косьминишна

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шевцов Косьма Яковлевич

Мать: Шевцова Марья Мироновна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Дьяченко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
24.01.1875

Дочь: Шевцова Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Фёдорович

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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