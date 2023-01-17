Дьяченко (Шевцова) Александра Косьминишна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Шевцов Косьма Яковлевич
Мать: Шевцова Марья Мироновна
Бракосочетание
27.01.1874
Рождение ребёнка
24.01.1875
Дочь: Шевцова Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Фёдорович
Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно