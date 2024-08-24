Козлова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Козлова) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.03.1980

Дочь: Егорычева (Козлова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Алексеевич

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