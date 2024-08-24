Козлова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Козлова) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1980
Дочь: Егорычева (Козлова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Алексеевич