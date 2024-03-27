Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Место рожденияЗабайкальская обл., Селенгинский уезд, Троицкая вол.
Дата рождения1884
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Берман Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Суздальницкий Борис
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петрова (Суздальницкая) Мария
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суздальницкий Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Катеров (Суздальницкая) Гита
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Суздальницкая) Хава
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Суздальницкий Самуил
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно