Иванова Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1872
Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1885
Сын: Васильев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Васильева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович
Смерть
После 1888