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Иванова Анисья Ивановна

Место рождения

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Спиридонов Василий Спиридонович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Васильев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.03.1888

Дочь: Васильева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1888

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