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Лобачев Федор

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Место рождения

Новодарьино, Истра, Московская область

Дата рождения

21.09.1907

Дата смерти

15.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907

Отец: Лобачев Иван

Мать: Зрилова Елена

Новодарьино, Истра, Московская область
Бракосочетание
1935

Жена: Зрилова Евдокия

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Зрилова Валентина

Мать ребёнка: Зрилова Евдокия

Рождение ребёнка
01.07.1938

Дочь: Языкова Наталья

Мать ребёнка: Зрилова Евдокия

Рождение ребёнка
11.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилова Евдокия

Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Котова Елена

Мать ребёнка: Зрилова Евдокия

Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилова Евдокия

Москва
Военная служба
Неизвестно
Смерть
15.02.1988
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