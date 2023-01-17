Лобачев Федор
Место рождения
Дата рождения21.09.1907
Дата смерти15.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907
Отец: Лобачев Иван
Мать: Зрилова Елена
Бракосочетание
1935
Жена: Зрилова Евдокия
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Зрилова Валентина
Мать ребёнка: Зрилова Евдокия
Рождение ребёнка
01.07.1938
Дочь: Языкова Наталья
Мать ребёнка: Зрилова Евдокия
Рождение ребёнка
11.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зрилова Евдокия
Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Котова Елена
Мать ребёнка: Зрилова Евдокия
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зрилова Евдокия
Москва
Военная служба
Неизвестно
Смерть
15.02.1988