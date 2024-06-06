Пятиков Сергей Викторович
Место рожденияГород Шахты Ростовская область
Дата рождения15.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961
Бракосочетание
29.01.1982
Рождение ребёнка
30.07.1983
Сын: Пятиков Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна
Рождение ребёнка
08.01.1987
Сын: Пятиков Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна