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Пятиков Сергей Викторович

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Место рождения

Город Шахты Ростовская область

Дата рождения

15.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961

Отец: Пятиков Виктор Тихонович

Мать: Пятикова (Матусевич) Бася Самуиловна

Бракосочетание
29.01.1982

Жена: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна

Рождение ребёнка
30.07.1983

Сын: Пятиков Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна

Рождение ребёнка
08.01.1987

Сын: Пятиков Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна

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