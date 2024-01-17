Соколова Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Раиса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: Соколов Сергей Дмитриевич

Мать: Соколова Вера Филипповна

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