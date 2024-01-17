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Соколова Раиса Сергеевна
Соколова Раиса Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1949
Пол
Женский
Отец
Соколов Сергей Дмитриевич
1918 г.р.
Мать
Соколова (Игнатенкова) Вера Филипповна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец:
Соколов Сергей Дмитриевич
Мать:
Соколова Вера Филипповна
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