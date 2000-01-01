Матикайнен (Хуттунен) Анна Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1846
Дата смерти10.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1865
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1868
Дочь: Ева Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1872
Дочь: Матикайнен Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Смерть
10.03.1885