Матикайнен (Хуттунен) Анна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Хуттунен) Анна Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1846

Дата смерти

10.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1865

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1868

Дочь: Ева Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1872

Дочь: Матикайнен Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Смерть
10.03.1885
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