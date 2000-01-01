Пахомова (Шклинская) Юзефина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1880
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1883
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
16.12.1887
Сын: Пахомов Константин Федорович
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Пахомов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1892
Дочь: Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1897
Сын: Пахомов Виталий Федорович
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1900
Сын: Пахомов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно