Пахомова (Шклинская) Юзефина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова (Шклинская) Юзефина Александровна

Пахомова (Шклинская) Юзефина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1880

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
16.12.1887

Сын: Пахомов Константин Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Пахомов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
17.11.1892

Дочь: Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Пахомов Виталий Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Пахомов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close