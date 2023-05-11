Мартынович Александр Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти21.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Мартынович Ануфрий Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Волковыск, Червенский район, Минская область
Военная служба
11.07.1944
Червень, Червенский район, Минская область
Военная награда
14.10.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
21.01.1945
Причина смерти: На войне