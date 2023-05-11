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Мартынович Александр Ануфриевич

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

21.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мартынович Ануфрий Васильевич

Мать: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович София Никифоровна

Военная служба
Неизвестно
Волковыск, Червенский район, Минская область
Военная служба
11.07.1944
Червень, Червенский район, Минская область
Военная награда
14.10.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
21.01.1945
Причина смерти: На войне

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