Полетаев Асинкрит Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1881
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полетаев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Полетаев Николай Асинкритович
Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Полетаев Павел Асинкритович
Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федулова Агния Асинкритовна
Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищерикова Александра Асинкритовна
Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна
Смерть
1881