Полетаев Асинкрит Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолетаев Асинкрит Михайлович

Полетаев Асинкрит Михайлович

avatar

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полетаев Михаил Кондратьевич

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Полетаев Николай Асинкритович

Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Полетаев Павел Асинкритович

Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Агния Асинкритовна

Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищерикова Александра Асинкритовна

Мать ребёнка: Глухих Елизавета Николаевна

Смерть
1881
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close