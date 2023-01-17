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Марья Ивановна

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Место рождения

Ежово, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежово, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1759

Сын: Виногоров Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1763

Сын: Виногоров Герасим Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1765

Сын: Виногоров Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1768

Сын: Колесов Сила Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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