Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Виногоров Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Виногоров Герасим Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Виногоров Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно