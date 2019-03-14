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Якименко Иван Владимирович

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Место рождения

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

26.05.1871 ст.

Дата смерти

09.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1871 ст.

Отец: Якименко Владимир Спиридонович

Мать: Якименко Елизавета Арсеньевна

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
16.07.1895 ст.

Жена: Якименко Вера Ивановна

сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.

Дочь: Гольдингер Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.

Сын: Якименко Петр Иванович

Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.

Сын: Якименко Павел Иванович

Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна

Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.

Сын: Якименко Николай Иванович

Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудимова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Смерть
09.10.1937
Левашово Ленинградская область
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