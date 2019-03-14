Якименко Иван Владимирович
Место рожденияусадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения26.05.1871 ст.
Дата смерти09.10.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1871 ст.
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
16.07.1895 ст.
Жена: Якименко Вера Ивановна
сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.
Дочь: Гольдингер Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна
усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна
Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.
Сын: Якименко Николай Иванович
Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудимова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Вера Ивановна
усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Смерть
09.10.1937
Левашово Ленинградская область