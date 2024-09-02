Рохин Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1907
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рохина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1935
Дочь: Черепанова (Рохина) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Рохина Анна Николаевна
Савинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1987
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область