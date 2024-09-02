Рохин Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРохин Яков Григорьевич

Рохин Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1907

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рохина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1935

Дочь: Черепанова (Рохина) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Рохина Анна Николаевна

Савинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1987
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.