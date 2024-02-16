Золотарев Анатолий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Серафима Дмитриевна
Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно