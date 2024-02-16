Золотарев Анатолий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарев Анатолий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Серафима Дмитриевна

Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Серафима Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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