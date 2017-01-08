Копылов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.2017
Сын: Копылов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности