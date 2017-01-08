Копылов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.2017

Сын: Копылов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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