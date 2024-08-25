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Шуваев Александр Малофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шуваев Малофей Данилович

Мать: Шуваева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Вера Акинтиевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шуваева Варвара Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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