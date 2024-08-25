Шуваев Александр Малофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шуваев Малофей Данилович
Мать: Шуваева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуваева Вера Акинтиевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шуваева Варвара Александровна
Мать ребёнка: не указана
Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно