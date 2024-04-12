Оглоблин Филат Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1810
Сын: Оглоблин Василий Филатович
Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья Филатовна
Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Оглоблин Максим Филатович
Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна
Смерть
1852