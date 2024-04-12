Оглоблин Филат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблин Филат Иванович

Оглоблин Филат Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Оглоблин Иван Федорович

Мать: Оглоблина Евдокия Кононовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Оглоблин Василий Филатович

Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья Филатовна

Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Оглоблин Максим Филатович

Мать ребёнка: Оглоблина Пелагея Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1852
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close