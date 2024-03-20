Шацкая (Репман) Мария Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
17.06.1906
Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Эпштейн Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович
Москва
Рождение ребёнка
16.10.1910
Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942