Шацкая (Репман) Мария Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Репман) Мария Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Репман Христиан Христианович

Мать: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
17.06.1906

Сын: Шацкий Юрий Антонович

Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович

Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Эпштейн Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович

Москва
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Шацкий Андрей Антонович

Отец ребёнка: Шацкий Антоний Теофилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацкий Антоний Теофилович

Смерть
1942
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