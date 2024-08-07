Есипенко Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1994
Дочь: Швачкина (Есипенко) Елена Сергеевна
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Рождение ребёнка
03.03.1996
Дочь: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности