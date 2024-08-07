Есипенко Сергей Юрьевич 10.05.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есипенко Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1994

Дочь: Швачкина (Есипенко) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1996

Дочь: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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