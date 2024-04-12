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Куликов Егор Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Федорович

Мать: Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куликов Василий Егорович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Куликов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фиона Егоровна

Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Агафья Пименовна

Смерть
Неизвестно
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