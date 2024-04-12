Куликов Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иван Федорович
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фиона Егоровна
Мать ребёнка: Куликова Агафья Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно