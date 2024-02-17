Тутушев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутушев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Тутушев Николай Байкарович

Мать: не указана

Смерть
2021
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