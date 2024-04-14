Беспалова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1800 и 1809 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Фёдор Маркович
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Упоминание
1812 ст.
д. Беспалово Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №229
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Беспалов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Беспалов Фёдор Маркович
д. Беспалово
Упоминание
01.03.1816 ст.
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 31 год. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.161об-162 двор № 344
Упоминание
1824 ст.
д. Беспалово Исповедная роспись: 38 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.640об двор № 349
Смерть
Неизвестно