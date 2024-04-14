Беспалова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова Агафья Ивановна

Беспалова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1813 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1800 и 1809 ст.

Муж: Беспалов Фёдор Маркович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Фёдор Маркович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Упоминание
1812 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.485 двор №229
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Беспалов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Беспалов Фёдор Маркович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Упоминание
01.03.1816 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 31 год. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.161об-162 двор № 344
Упоминание
1824 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово Исповедная роспись: 38 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.640об двор № 349
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close