Лейман (Лейман) Алиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейман (Лейман) Алиса

Лейман (Лейман) Алиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Троеглазов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троеглазов ?

Отец ребёнка: Троеглазов Антон

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Троеглазов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троеглазов Антон

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close