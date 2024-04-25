(Гусева) Мария Ивановна 28.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1913

Отец: Гусев Иван Александров

Мать: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черныгов Семен

Рождение ребёнка
1933

Сын: Черныгов Константин Семенович

Отец ребёнка: Черныгов Семен

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черныгов Семен

Смерть
Неизвестно

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