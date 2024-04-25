(Гусева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черныгов Семен
Рождение ребёнка
1933
Сын: Черныгов Константин Семенович
Отец ребёнка: Черныгов Семен
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черныгов Семен
Смерть
Неизвестно