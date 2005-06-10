Рыбаков Юрий
Место рожденияс.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти10.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Отец: Рыбаков Николай
Мать: Рыбакова Анастасия
с.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Образование
По 1948
Неполная средняя школа с. Туртапка Выксунского района Горьковской области
начальное
Работа или профессия
С 05.02.1957 по 03.03.1958
В/ч 36797 (Саваслейка)
повар
Бракосочетание
16.09.1957
Жена: Рыбакова Валентина
Туртапинский сельсовет Выксунского района Арзамасской области
Работа или профессия
С 31.03.1958 по 04.09.1958
Путильский леспромхоз
повар
Рождение ребёнка
26.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Валентина
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Работа или профессия
С 27.10.1958 по 17.11.1958
Досчатинский рабкоон
повар
Работа или профессия
С 08.12.1958 по 13.11.1959
Путильский леспромхоз
повар
Место жительства
С 1958 по 10.06.2005
ул. Советская, 110
Работа или профессия
С 17.12.1959 по ?.12.1962
В/ч 36797, 03034 (Саваслейка)
повар
Рождение ребёнка
11.04.1960
Сын: Рыбаков Владимир
Мать ребёнка: Рыбакова Валентина
Работа или профессия
С 13.12.1962 по 26.02.1963
Кулебакский леспромхоз
моторист эл.пилы «Дружба» по валке леса
Работа или профессия
С 04.03.1963 по 04.04.1964
В/ч 36797 (Саваслейка)
повар 3 категории
Работа или профессия
С 08.04.1964 по 15.03.1984
Совхоз «Выксунский» Горьковской области
пастух
Рождение ребёнка
17.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Валентина
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Работа или профессия
С 15.03.1984 по 11.05.1994
Выксунская птицефабрика Горьковского треста «Птицепром»
пастух-скотник
Место жительства
Неизвестно
ул. Зеленая
Смерть
10.06.2005
Туртапка, город Выкса, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище