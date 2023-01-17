Барышева (Пономарева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954
Отец: Пономарев Иван
Мать: Пономарева Мария
Бракосочетание
17.11.1979
Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Смирнова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
25.03.1982
Сын: Барышев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ