Барышева (Пономарева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Пономарева) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954

Отец: Пономарев Иван

Мать: Пономарева Мария

Бракосочетание
17.11.1979

Муж: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Смирнова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1982

Сын: Барышев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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