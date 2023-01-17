Шатов Станислав Викторович
Место рождения
Дата рождения13.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1982
Отец: Шатов Виктор Павлович
Мать: Шатова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.2004
Дочь: Шатова Екатерина Станиславовна
Мать ребёнка: Шатова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
20.10.2009
Сын: Шатов Богдан Станиславович
Мать ребёнка: Шатова Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Ольга Борисовна