Шатов Станислав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Станислав Викторович

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1982

Отец: Шатов Виктор Павлович

Мать: Шатова Ирина Николаевна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.02.2004

Дочь: Шатова Екатерина Станиславовна

Мать ребёнка: Шатова Ольга Борисовна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.2009

Сын: Шатов Богдан Станиславович

Мать ребёнка: Шатова Ольга Борисовна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Ольга Борисовна

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