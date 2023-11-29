Орина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орина Федорова

Место рождения

Кулюшевы дер.,Сивинская волость,Казанский уезд,Россия

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1735

Сын: Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Степанида Григорьева

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов

Черепановка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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