Орина Федорова
Место рожденияКулюшевы дер.,Сивинская волость,Казанский уезд,Россия
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Леонтий Григорьев
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Степанида Григорьева
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Ларионов
Смерть
Неизвестно