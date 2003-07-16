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Абдуллина Роза Сахибгареевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1931

Дата смерти

16.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931

Отец: Шамсутдинов Сахибгарей Ахметгареевич

Мать: Абдуллина Гаффа Хаматгареевна

Рождение ребёнка
02.02.?

Дочь: Иванова Мария Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Макарова Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.?

Дочь: Макулова Альфия Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
26.12.1966

Дочь: Захарова Римма Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1969

Дочь: Соловьева Любовь Осиповна

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович

Смерть
16.07.2003

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