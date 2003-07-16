Абдуллина Роза Сахибгареевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1931
Дата смерти16.07.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931
Рождение ребёнка
02.02.?
Дочь: Иванова Мария Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.?
Дочь: Макарова Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.?
Дочь: Макулова Альфия Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1966
Дочь: Захарова Римма Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1969
Дочь: Соловьева Любовь Осиповна
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Осип Михайлович
Смерть
16.07.2003