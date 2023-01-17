Галкин Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1814 ст.
Мать ребёнка: Галкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Галкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Анна
Смерть
Неизвестно