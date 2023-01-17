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Галкин Василий Гаврилович

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Место рождения

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Гавриил

Мать: не указана

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1814 ст.

Сын: Галкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Галкина Анна

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Галкина Анна

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Анна

Смерть
Неизвестно
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