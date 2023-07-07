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Аристов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1958

Отец: Аристов Александр Васильевич

Мать: Аристова (Киряшкина) Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кружкова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аристова) Марина

Мать ребёнка: (Горюшкина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горюшкина) Наталья

Рождение ребёнка
1980

Сын: Аристов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: (Кружкова) Надежда

Рождение ребёнка
13.01.1980

Сын: Аристов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Аристова Лариса

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