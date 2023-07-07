Аристов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кружкова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аристова) Марина
Мать ребёнка: (Горюшкина) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Горюшкина) Наталья
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: (Кружкова) Надежда
Рождение ребёнка
13.01.1980
Мать ребёнка: Аристова Лариса