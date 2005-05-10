Петровская Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Петровский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петровский Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петровская Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
03.04.1927
Сын: Петровский Герман Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Антон Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Франц Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Мейкул
Смерть
Неизвестно