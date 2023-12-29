Соловьёв Фёдор Павлович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения28.04.1876
Дата смерти15.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Соловьёва) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: (Соловьёва) Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: (Соловьёва) Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Соловьёв Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна
Похороны
Неизвестно