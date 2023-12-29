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Соловьёв Фёдор Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

28.04.1876

Дата смерти

15.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Бракосочетание
1905

Жена: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Соловьёва) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: (Соловьёва) Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: (Соловьёва) Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Соловьёв Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Соловьёва (Елисеева) Евгения Сергеевна

Смерть
15.06.1942
Похороны
Неизвестно

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