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Галамага Дамиан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Галамага Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фотина

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фотина

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1793

Сын: Галамага Иоанн Дамианов

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1796

Сын: Галамага Пантелеймон Дамианов

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1800

Сын: Галамага Никита Дамианов

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы

Смерть
Неизвестно
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