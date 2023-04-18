Галамага Дамиан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Галамага Иоанн
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фотина
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фотина
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1796
Сын: Галамага Пантелеймон Дамианов
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Мария Дочь Саввы
Смерть
Неизвестно