Гришко/Грищенко Порфирий Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко/Грищенко Порфирий Космич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1903
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