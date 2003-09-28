Кульбак Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1958
Дата смерти28.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульбак Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1987
Дочь: Васекина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кульбак Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2003