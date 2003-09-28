Кульбак Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульбак Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1958

Дата смерти

28.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульбак Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.1987

Дочь: Васекина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кульбак Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульбак Наталья Михайловна

Смерть
28.09.2003
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