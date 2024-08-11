Пикула(Pikula) (ДобровскаDąbrowska) Франциска (Franciszka)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Dąbrowski Antoni
Бракосочетание
14.11.1830
Рождение ребёнка
18.09.1834
Дочь: Wielosz (Pikuła) Tekla
Отец ребёнка: Пикула(Pikuła) Павел (Pawel)
Рождение ребёнка
25.11.1839
Сын: Пикула(Pikuła) Адам (Adam)
Отец ребёнка: Пикула(Pikuła) Павел (Pawel)
Смерть
Неизвестно