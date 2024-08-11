Пикула(Pikula) (ДобровскаDąbrowska) Франциска (Franciszka) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикула(Pikula) (ДобровскаDąbrowska) Франциска (Franciszka)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Dąbrowski Antoni

Мать: Dąbrowski (Jakubczuk) Rozalia

Бракосочетание
14.11.1830

Муж: Пикула(Pikuła) Павел (Pawel)

Рождение ребёнка
18.09.1834

Дочь: Wielosz (Pikuła) Tekla

Отец ребёнка: Пикула(Pikuła) Павел (Pawel)

Рождение ребёнка
25.11.1839

Сын: Пикула(Pikuła) Адам (Adam)

Отец ребёнка: Пикула(Pikuła) Павел (Pawel)

Смерть
Неизвестно

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